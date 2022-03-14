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    Окупанти розгорнули табори для найманців із Сирії у Ростовській і Гомельській областях

    Росія через брак свої вояк, масово вербує найманців&nbsp; - Окупанти розгорнули табори для найманців із Сирії у Ростовській і Гомельській областях
    Росія через брак свої вояк, масово вербує найманців 
    фото з відкритих джерел

    На території Сирії відкрито центри вербування найманців

    Поблизу українського кордону у Ростовській (Росія) та Гомельській (Білорусь) областях російський агресор розгорнув табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії. По це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook.

    «Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні за останні тижні збільшилася кількість російських бойовиків, які підпорядковані російським спецслужбам. Такі дані наводять західні спецслужби. За допомоги цих аагентів Росія може спробувати створити привід для вторгнення.

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    Теги: Білорусь Росія окупанти Сирія війна #stoprussia
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    Окупанти розгорнули табори для найманців із Сирії у Ростовській і Гомельській областях