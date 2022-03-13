Росія вербує на війну бойовиків із Сирії та Лівії – розвідка

Зарплата найманців залежитиме від типу зброї, яку вони використовуватимуть

Протягом останніх днів РФ зібрала вже тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ

Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада – Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України 13 березня.

За даними розвідників, завербованих найманців після короткої підготовки переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім». Доправляють бойовиків двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази «Чкаловський» у Московській області.

Так, Росія протягом останніх днів зібрала вже тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени «Ополчення національної оборони» та підрозділів 5-го корпусу збройних сил Сирії.

«Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю», – зазначили у розвідці.

Окрім того, є підтверджена інформація про підготовку Росією найманців із Лівії для залучення до війни в Україні.

Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від $300 до $600.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що нині є майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох Чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.

Також радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію станом на ранок 13 березня.

Як повідомлялося, прокуратура відкрила 1717 кримінальних проваджень за військові злочини Росії на території України.