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    Росія вербує найманців у Сирії для війни з Україною

    Вороги хочуть використати найману силу для штурму наших міст, які досі їм не по зубах - Росія вербує найманців у Сирії для війни з Україною
    Вороги хочуть використати найману силу для штурму наших міст, які досі їм не по зубах
    фото: ЗСУ

    Окупантам потрібні люди для міських боїв – The Wall Street Journal

    Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Їх планується використовувати для штурму українських міст. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    За словами джерел видання, Росія в останні дні вербує в Сирії бійців із досвідом ведення бойових дій у міських умовах. Сирійців планується використовувати при штурмі Києва та інших українських міст.

    Як зазначили співрозмовники видання, поки неясно, скільки бойовиків вже завербовані, але деякі з них вже знаходяться в Росії і готуються відправитися на українську територію. За даними газети, раніше Москва пропонувала сирійським «добровольцям» від $200 до $300, щоб вони поїхали в Україну і працювали в якості охоронців протягом пів року.

    Нагадаємо, стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні.

    Як повідомлялося, вороги накопичують сили для штурму Києва – ЗСУ.

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    Теги: Росія окупанти Сирія війна
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    Росія вербує найманців у Сирії для війни з Україною