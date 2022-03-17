Експерт пояснив, навіщо Путін «мобілізував» сирійців на війну в Україну

«Це класичне мавпування української ідеї з Іноземним легіоном»

Росія не відправить сирійців в Україну тому що Туреччина закрила Босфор, тому таке рішення обійдеться Росії в багато мільйонів доларів. Про це повідомляє Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю «Главкому».

Семиволос повідомив, що транспортування сирійців в Україну майже неможливе через закритий Туреччиною Босфор, тому цей маневр є лише стратегічним ходом в інформаційній війні.

«Сирійський кейс зараз актуалізований: починаючи від гачків, якими підвісили Туреччину і Ізраїль, завершуючи пропагандистськими шоу про відправку 15 тисяч сирійців на війну з Україною. Це класичне мавпування української ідеї з Іноземним легіоном, аби розмити відчуття, що весь світ проти росіян. Але ці 15 тисяч не можна навіть кораблями перекинути, бо Туреччина Босфор перекрила. До речі, це політичне рішення варте величезних мільйонів доларів. Ми пам’ятаємо, скільки було потрібно літаків та ресурсів, аби перевезти в Казахстан угрупування ОДКБ. Це несерйозно, просто такий пропагандистський маневр», – сказав експерт.

Нагадаємо, поблизу українського кордону у Ростовській (Росія) та Гомельській (Білорусь) областях російський агресор розгорнув табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії.

Раніше, Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах.