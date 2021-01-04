МВС: «білоруські плівки» не вплинуть на статус обвинувачених Антоненка, Кузьменко і Дугарь

Андрій Антоненко залишається за гратами. Юлія Кузьменко та Яна Дугарь перебувають під домашнім арештом

Виявляється, що розвідка повідомила українську поліцію про записи розмов агентів КДБ Білорусі ще кілька тижнів тому

Оприлюднена сьогодні версія про нібито причетність спецслужб Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета не вплине на хід справи фігурантів, яких звинувачують у вбивстві.

Таку думку в коментарі «Прямому каналу» в понеділок, 4 січня, висловив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За словами Геращенка, поліція України ще кілька тижнів тому була повідомлена джерелами Служби зовнішньої розвідки щодо наявності такої інформації, і поліція працює над цим. Зокрема планується допит особи, що була джерелом витоку аудіозапису розмови за участі ймовірних білоруських силовиків щодо можливої ліквідації Шеремета.

«До цієї інформації ставимося серйозно, і вона може бути однією з версій, хто є замовником», – сказав заступник глави МВС.

Відповідаючи на запитання, з огляду на новий поворот у справі, що тоді буде з підозрюваними, які перебувають під арештом (Антоненком «Ріффмастером» та ін.), Геращенко заявив: «Нова інформація, яка сьогодні розповсюджена у ЗМІ, стосується питання, хто був можливим замовником вбивства Павла Шеремета. Це жодним чином не стосується того, хто був виконавцем».

«Саме у виконанні вбивства Павла Шеремета була пред’явлена підозра двом особам (Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко – ред.). І одній особі (Яні Дугарь) – в тому, що вона була пособником в організації вбивства Шеремета. Тому на їхній процесуальний статус це ніяк не впливає», – зазначив Геращенко.

«По питаннях замовників… Ми завжди казали, що ті, хто виконавці, вони не були замовниками. Їм замовили. У цьому вбивстві, ми вважаємо, були й організатори», – сказав заступник Арсена Авакова.

Антон Геращенко додав, що, крім допиту особи, яка розповсюдила аудіоматеріал, планується експертиза голосів на згаданому запису, «повна верифікація всієї інформації», бо «це дуже серйозне питання».

«Тому що в наш вік цифровий є можливість впливати на такі події», – сказав представник МВС.

За його словами, вже є дозвіл прокуратури на проведення слідчих дій з цього приводу – допиту тощо.

При цьому Геращенко відмовився говорити про версію, що президент Білорусі Олександр Лукашенко – замовник убивства опозиційного журналіста Павла Шеремета, а виконавці вже під арештом в Україні.

«На записах, які оприлюднені, немає пана Лукашенка. Намагання витиснути з мене звинувачення пана Лукашенка – вони марні», – додав Антон Геращенко.

4 січня видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність диктатора Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. Воно ґрунтується на записі бесід керівництва КДБ Білорусі, який було отримано від колишнього співробітника спецпідрозділу Алмаз. Аудіозапис розмов зроблено 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.

За даними видання, Зайцев обговорював вбивство Павла Шеремета, який в той час проживав в Росії, а також встановив стеження за ним в Москві. Зокрема, пропонувалося підірвати журналіста, аби «ні рук, ні ніг не зібрали».

Після публікації цього аудіо Нацполіція повідомила, що отримала інформацію про можливих замовників вбивства Шеремета. Українські правоохоронці також отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

Захист підозрюваних у справі про вбивство Шеремета почав ознайомлення з новими матеріалами розслідування.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює у причетності до вбивства Шеремета лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка.

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