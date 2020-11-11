Аваков хоче, щоб поліція частіше застосовувала електрошокери

Зміни до закону про Нацполіцію направлено на розгляд Верховної Ради

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціював внесення змін до закону «Про Національну поліцію», а саме - у ст.45 пропонується додати пункт, який дозволить розширити підстави для використання полісменами електрошокерів.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Відповідну пропозицію підтримав Кабінет міністрів і спрямував документ на розгляд Верховної Ради.

«У більшості країн світу як альтернативу застосування вогнепальної зброї підрозділи поліції застосовують електрошокери як засіб стримання агресії. Протягом двох років спеціалісти МВС проводили дослідження, погоджували використання таких пристроїв з Мін’юстом, вивчали досвід країн, зокрема Великої Британії. На сьогодні ми отримали першу партію сучасних електрошокерів», - пояснив Аваков.

Голова МЗС наголосив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії – це «гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю».

У чинній редакції п.6 ч.3 ст.45 закону про Нацполіцію електрошокери дозволено використовувати для: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об`єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров`ю особи чи поліцейського.

Кабмін пропонує розширити підстави їх застосування для затримання особи: