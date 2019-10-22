Аварія на золотокапальні у Росії: кількість жертв зросла до 17



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У Красноярському краї виявлено тіла ще двох загиблих із переліку безвісти зниклих

14 загиблих вже впізнали родичі

Кількість загиблих при прориві дамб в Красноярському краї зросла до 17 осіб. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, пишуть російські ЗМІ.

«У рамках розслідування кримінальної справи про прорив дамби в Красноярському краї виявлено тіла ще двох загиблих з переліку безвісти зниклих», - повідомила Петренко.

Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 17 осіб, ще троє залишаються зниклими безвісти. 14 загиблих вже впізнали родичі.

Як повідомлялося раніше, у результаті прориву дамби золотодобувної артілі в Красноярському краї РФ загинули щонайменше 10 осіб. Згодом кількість жертв зросла до 15.

Прорив на річці Сейба стався 19 жовтня о 6-й ранку за місцевим часом. Вводою із зруйнованої дамби золотодобувної копальні було знищено два тимчасові гуртожитки, де мешкали робітники.

Всього ж в зоні прориву дамби на копальні з видобутку золота в Красноярському краї, де прорвало дамбу, перебували майже дві сотні осіб.