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    Аварія на золотокапальні у Росії: кількість жертв зросла до 17

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    У Красноярському краї виявлено тіла ще двох загиблих із переліку безвісти зниклих - Аварія на золотокапальні у Росії: кількість жертв зросла до 17
    У Красноярському краї виявлено тіла ще двох загиблих із переліку безвісти зниклих

    14 загиблих вже впізнали родичі

    Кількість загиблих при прориві дамб в Красноярському краї зросла до 17 осіб. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, пишуть російські ЗМІ.

    «У рамках розслідування кримінальної справи про прорив дамби в Красноярському краї виявлено тіла ще двох загиблих з переліку безвісти зниклих», - повідомила Петренко.

    Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 17 осіб, ще троє залишаються зниклими безвісти. 14 загиблих вже впізнали родичі.

    Як повідомлялося раніше, у результаті прориву дамби золотодобувної артілі в Красноярському краї РФ загинули щонайменше 10 осіб. Згодом кількість жертв зросла до 15

    Прорив на річці Сейба стався 19 жовтня о 6-й ранку за місцевим часом. Вводою із зруйнованої дамби золотодобувної копальні було знищено два тимчасові гуртожитки, де мешкали робітники.

    Всього ж в зоні прориву дамби на копальні з видобутку золота в Красноярському краї, де прорвало дамбу, перебували майже дві сотні осіб.

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