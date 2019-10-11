Денісова назвала прізвища моряків із затонулого судна Bourbon Rhode



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судно Bourbon Rhode затонуло в Атлантичному океані наприкінці вересня

Пошуки шести потерпілих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode, поки що безрезультатні

Під час аварії судна Bourbon Rhode, яка сталася 26 вересня в Атлантичному океані, на борту перебували 10 українців, шестеро з яких зникли безвісти.

Наразі здійснюється пошук шести українців - Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В’ячеслава Ковальчука, Євгена Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва, повідомила 11 жовтня у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, пошуково-рятувальну операцію координує Морський центр порятунку та координації Форт-де-Франс.

«Пошуки шести потерпілих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode, поки що безрезультатні. За уточненою інформацією, 26 вересня під час аварії в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode на борту перебувало десять громадян України. Двоє з них загинуло, двоє – врятувалось», - заявила омбудсмен.

Денісова повідомила, що звернулася до посла Франції з питань прав людини Франсуа Крокета із проханням посприяти ефективному пошуку потерпілих громадян України.

Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

Судно прямувало в Гайану.

Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

Пізніше стало відомо, що трьох членів екіпажу, зокрема двох українців, врятували.

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію щодо зниклих громадян України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode.