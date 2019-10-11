Денісова назвала прізвища моряків із затонулого судна Bourbon Rhode
Пошуки шести потерпілих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode, поки що безрезультатні
Під час аварії судна Bourbon Rhode, яка сталася 26 вересня в Атлантичному океані, на борту перебували 10 українців, шестеро з яких зникли безвісти.
Наразі здійснюється пошук шести українців - Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В’ячеслава Ковальчука, Євгена Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва, повідомила 11 жовтня у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.
За її словами, пошуково-рятувальну операцію координує Морський центр порятунку та координації Форт-де-Франс.
«Пошуки шести потерпілих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode, поки що безрезультатні. За уточненою інформацією, 26 вересня під час аварії в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode на борту перебувало десять громадян України. Двоє з них загинуло, двоє – врятувалось», - заявила омбудсмен.
Денісова повідомила, що звернулася до посла Франції з питань прав людини Франсуа Крокета із проханням посприяти ефективному пошуку потерпілих громадян України.
Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.
Судно прямувало в Гайану.
Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.
Пізніше стало відомо, що трьох членів екіпажу, зокрема двох українців, врятували.
Президент Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію щодо зниклих громадян України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode.