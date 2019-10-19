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    У світі

    Під Красноярськом прорвало дамбу - щонайменше 10 людей загинули

    • Розсилка
    Під Красноярськом прорвало дамбу - щонайменше 10 людей загинули

    В зоні прориву дамби перебували майже дві сотні осіб

    У результаті прориву дамби золотодобувної артілі в Красноярському краї РФ загинули щонайменше 10 осіб.

    Про це повідомляє Інтерфакс.

    «За уточненими даними 10 загиблих. Чотирьох доставили в установи та ще 15 оглянули на місці. Ще невідома доля 15», – повідомили в пресслужбі МНС РФ.

    Всього ж в зоні прориву дамби на копальні з видобутку золота в Красноярському краї, де прорвало дамбу, перебували майже дві сотні осіб, повідомили в адміністрації Щетинкинської сільради Курагинського району.

    На місце події вилетів вертоліт МНС, також вирушили рятувальники – група з 200 осіб.

    Раніше в ніч на суботу стався порив дамби артілі в селищі Щетиніно: затопило два робочих гуртожитки тимчасового типу.

    Нагадаємо, 2 серпня, у Британії прорвало дамбу водосховища.

    Росія катастрофа вертоліт рятувальники
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