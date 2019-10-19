Під Красноярськом прорвало дамбу - щонайменше 10 людей загинули
В зоні прориву дамби перебували майже дві сотні осіб
У результаті прориву дамби золотодобувної артілі в Красноярському краї РФ загинули щонайменше 10 осіб.
Про це повідомляє Інтерфакс.
«За уточненими даними 10 загиблих. Чотирьох доставили в установи та ще 15 оглянули на місці. Ще невідома доля 15», – повідомили в пресслужбі МНС РФ.
Всього ж в зоні прориву дамби на копальні з видобутку золота в Красноярському краї, де прорвало дамбу, перебували майже дві сотні осіб, повідомили в адміністрації Щетинкинської сільради Курагинського району.
На місце події вилетів вертоліт МНС, також вирушили рятувальники – група з 200 осіб.
Раніше в ніч на суботу стався порив дамби артілі в селищі Щетиніно: затопило два робочих гуртожитки тимчасового типу.
Нагадаємо, 2 серпня, у Британії прорвало дамбу водосховища.