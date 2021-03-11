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    Аварія судна в Чорному морі. Оприлюднено список врятованих українців

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    Судно&nbsp;Volgo Balt 179 затонуло біля берегів Румунії - Аварія судна в Чорному морі. Оприлюднено список врятованих українців
    Судно Volgo Balt 179 затонуло біля берегів Румунії
    Фото: shipspotting.com

    Двоє членів екіпажу загинули, тривають пошуки ще одного моряка

    Міністерство закордонних справ України оприлюднило імена врятованих членів екіпажу судна Volgo Balt 179, що затонулого біля берегів Румунії.

    Список оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

    Всього врятовано 10 осіб:

    1. Севера Юрій
    2. Глізнуца Ігор
    3. Чернов Олександр
    4. Гайдай Сергій
    5. Морозов Денис
    6. Соловйов Віталій
    7. Ремішевський Микола
    8. Демєнтьєв Сергій
    9. Ніколаєнко Дмитро
    10. Соколова Ангеліна.

    Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, в Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українськими моряками на борту.

    Врятовано десять моряків, а дві людини загинули. Наразі одного члена екіпажу не знайдено. Рятувальна операція триває.

    Теги: Чорне море катастрофа Румунія українські моряки
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