Аварія судна в Чорному морі. Оприлюднено список врятованих українців
Двоє членів екіпажу загинули, тривають пошуки ще одного моряка
Міністерство закордонних справ України оприлюднило імена врятованих членів екіпажу судна Volgo Balt 179, що затонулого біля берегів Румунії.
Список оприлюднив речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.
Всього врятовано 10 осіб:
- Севера Юрій
- Глізнуца Ігор
- Чернов Олександр
- Гайдай Сергій
- Морозов Денис
- Соловйов Віталій
- Ремішевський Микола
- Демєнтьєв Сергій
- Ніколаєнко Дмитро
- Соколова Ангеліна.
Врятовані члени екіпажу із затонулого судна Volgo Balt 179:— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021
1. Severa Yurii
2. Hliznutsa Ihor
3. Chernov Oleksandr
4. Gayday Sergiy
5. Morozov Denys
6. Soloviov Vitalii
7. Remishevsky Mykola
8. Diemientiev Serhii
9. Nikolaienko Dmytro
10.Sokolova Angelina
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, в Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українськими моряками на борту.
Врятовано десять моряків, а дві людини загинули. Наразі одного члена екіпажу не знайдено. Рятувальна операція триває.