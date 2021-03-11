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    У Чорному морі затонув український корабель: двоє членів екіпажу загинули, одного шукають

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    Десять врятованих людей перебувають у лікарні&nbsp; - У Чорному морі затонув український корабель: двоє членів екіпажу загинули, одного шукають
    Десять врятованих людей перебувають у лікарні 
    фото: news.ro

    Після закінчення рятувальних операцій моряки будуть перевезені до пасажирського причалу в порту Констанца

    У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українськими моряками на борту, повідомив ресурс News.ro.

    Прес-секретар Grup Servicii Petroliere Раду Петреску заявив, що в четвер, о 4.40, корабель GSP Falcon отримав аварійне повідомлення від корабля «Volgo Balt 179». «Рятувальна операція розпочалась без зволікань, в надзвичайно складних погодних умовах 50 км / год та хвилях 4 метри», – сказав Раду Петреску.

    Петреску згадав, що на сьогодні врятовано десять моряків, а дві людини загинули.

    «Десять врятованих людей перебувають у лікарні корабля GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу. Наразі одного члена екіпажу не знайдено. Рятувальна операція триває», – заявив прессекретар компанії.

    Після закінчення рятувальних операцій моряки будуть перевезені до пасажирського причалу в порту Констанца.

    Екіпаж корабля складається з 13 осіб, 12 чоловіків та жінки, усі громадяни України.

    Нагадаємо, біля берегів Одеси пришвартувалися кораблі НАТО.

    Теги: Чорне море Одеса корабель аварія українські моряки
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