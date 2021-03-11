У Чорному морі затонув український корабель: двоє членів екіпажу загинули, одного шукають

Десять врятованих людей перебувають у лікарні

Після закінчення рятувальних операцій моряки будуть перевезені до пасажирського причалу в порту Констанца

У Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українськими моряками на борту, повідомив ресурс News.ro.

Прес-секретар Grup Servicii Petroliere Раду Петреску заявив, що в четвер, о 4.40, корабель GSP Falcon отримав аварійне повідомлення від корабля «Volgo Balt 179». «Рятувальна операція розпочалась без зволікань, в надзвичайно складних погодних умовах 50 км / год та хвилях 4 метри», – сказав Раду Петреску.

Петреску згадав, що на сьогодні врятовано десять моряків, а дві людини загинули.

«Десять врятованих людей перебувають у лікарні корабля GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу. Наразі одного члена екіпажу не знайдено. Рятувальна операція триває», – заявив прессекретар компанії.

Після закінчення рятувальних операцій моряки будуть перевезені до пасажирського причалу в порту Констанца.

Екіпаж корабля складається з 13 осіб, 12 чоловіків та жінки, усі громадяни України.

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