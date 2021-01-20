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    Аварія судна Arvin: п'ять врятованих моряків вилетіли в Україну

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    П'ятеро врятованих українців вилетіли з Анкари додому о 04:35 - Аварія судна Arvin: п'ять врятованих моряків вилетіли в Україну
    П'ятеро врятованих українців вилетіли з Анкари додому о 04:35
    Фото з Twitter посольства України в Туреччині

    Тривають пошуки ще трьох українських моряків

    П'ять українських членів екіпажу судна Arvin, яке затонуло біля берегів турецької провінції Бартин, зранку 20 січня вилетіли додому. Про це нам повідомила речниця посольства України в Туреччині Ганна Шмик.

    Берегова охорона Туреччини продовжує пошуки ще трьох членів екіпажу.

    За словами речниці посольства, турецькі служби продовжують пошуково-рятувальну операцію і вдень, і вночі, але пошук ускладнюють погодні умови. У посольстві запевняють, що турецькі рятувальники роблять усе можливе, щоб знайти ще трьох громадян.

    П'ятеро врятованих українців вилетіли з Анкари додому о 04:35.

    Як повідомлялося, під час аварії суховантажу загинули двоє українців.

    Нагадаємо, Туреччина залучила два гелікоптери для пошуку моряків із корабля «Арвін».

    Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав у лікарні міста Бартин українських моряків, яких врятували з судна Arvin у Чорному морі.

    Операція з пошуку та порятунку моряків із корабля «Арвін», що затонуло 17 січня біля берегів Туреччини, триває.

    Тим часом посольство України в Туреччині назвало імена врятованих членів екіпажу з затонулого судна. Це – Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

    До відома, корабель плавав під прапором Палау, керувала ним компанія, зареєстрована в Одесі.

    Теги: Туреччина ЗМІ посол корабель посольство аварія рятувальники Twitter українські моряки охорона
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