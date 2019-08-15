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    Аварійна посадка літака в РФ: кількість потерпілих зросла до 74 осіб

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    15 серпня&nbsp;літак &laquo;Уральських авіаліній&raquo; жорстко приземлився на кукурудзяному полі&nbsp; - Аварійна посадка літака в РФ: кількість потерпілих зросла до 74 осіб
    15 серпня літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі 

    Серед постраждалих - 19 дітей

    Кількість постраждалих в результаті аварійної посадки літака Airbus A321 у російському Підмосков'ї зросла до 74 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Як повідомляється, серед постраждалих - 19 дітей.

    «Одна людина госпіталізована. Решта відмовилися від госпіталізації», - йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, що в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з двигуном, що загорівся і який прямував в окупований Крим.

    На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

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