Аварійна посадка літака в РФ: кількість потерпілих зросла до 74 осіб



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Серед постраждалих - 19 дітей

Кількість постраждалих в результаті аварійної посадки літака Airbus A321 у російському Підмосков'ї зросла до 74 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, серед постраждалих - 19 дітей.

«Одна людина госпіталізована. Решта відмовилися від госпіталізації», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Російській Федерації в Підмосков'ї посеред поля екстрено сів літак з двигуном, що загорівся і який прямував в окупований Крим.

На борту лайнера перебувало 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу. Він слідував рейсом в окупований Росією Сімферополь. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.