В обидва двигуни літака, який приземлився під Москвою на поле, потрапили птахи



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Завдяки професіоналізму екіпажу і їх злагодженим діям посадка пройшла без трагічних наслідків

Літак отримав значні пошкодження і відсторонений від польотів, повідомили в «Уральських авіалініях»

Під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна.

Про це авіакомпанія «Уральські авіалінії» повідомила в інстаграмі.

«Відбулася відмова силових установок. Борт здійснив вимушену посадку. Завдяки професіоналізму екіпажу і їх злагодженим діям посадка пройшла без трагічних наслідків», - заявили в компанії.

Зазначається, що у салоні перебувало 224 пасажири, при посадці ніхто не постраждав, пасажири евакуйовані і знаходяться в терміналі аеропорту.

«Літак отримав значні пошкодження і відсторонений від польотів», - заявили в «Уральських авіалініях».

Кукурузное поле, вспаханная борозда и самолёт.



Панорамное видео с коптера. pic.twitter.com/pt7GYk5rpS — baza (@bazabazon) 15 августа 2019 г.

Як відомо, в четвер вранці літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.