Під Москвою літак здійснив аварійну посадку, є постраждалі
Внаслідок аварійної посадки літака постраждали 10 людей, їх госпіталізовано
Лайнер вилетів з аеропорту «Жуковський» до Сімферополя і незабаром був змушений повернутися
Пасажирський літак А-321 «Уральських авіаліній» вранці в четвер, 15 серпня, здійснив екстрену посадку в Підмосков'ї.
Лайнер вилетів з аеропорту «Жуковський» до Сімферополя і незабаром був змушений приземлитися через пожежу в двигуні. Причиною стало зіткнення з птахами, пише Интерфакс.
зазначається, що літак здійснив жорстку посадку в «Жуковському» і викотився за межі злітно-посадкової смуги.
У літаку перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу.
Внаслідок аварійної посадки літака постраждали 10 людей, їх госпіталізовано, повідомили в регіональному главку МНС РФ.
«Число постраждалих збільшилося до 10 осіб, троє дітей. Доставляються в Раменську лікарню», - сказали рятувальники. У постраждалих удари і садна.
Лайнер А-321 сідав з прибраними шасі, написав губернатор Свердловської області Євген Куйвашев в Інстаграмі.
«Деякі пасажири отримали легкі травми кінцівок, так як літак сідав без шасі», - повідомив Куйвашев.
РБК з посиланням на інформацію Росавіації пише, що літак після зіткнення зі зграєю чайок сів на кукурудзяному полі на відстані трохи більше кілометра від злітно-посадкової смуги.
Один із пасажирів літака опублікував фото з місця аварійної посадки.
Мой самолёт упал pic.twitter.com/wOGNYxUxJu— романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.
Нагадаємо, у Росії 5 травня літак, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, здійснив аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.
На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.
СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.
За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.