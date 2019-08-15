Під Москвою літак здійснив аварійну посадку, є постраждалі



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Внаслідок аварійної посадки літака постраждали 10 людей, їх госпіталізовано

Лайнер вилетів з аеропорту «Жуковський» до Сімферополя і незабаром був змушений повернутися

Пасажирський літак А-321 «Уральських авіаліній» вранці в четвер, 15 серпня, здійснив екстрену посадку в Підмосков'ї.

Лайнер вилетів з аеропорту «Жуковський» до Сімферополя і незабаром був змушений приземлитися через пожежу в двигуні. Причиною стало зіткнення з птахами, пише Интерфакс.

зазначається, що літак здійснив жорстку посадку в «Жуковському» і викотився за межі злітно-посадкової смуги.

У літаку перебували 226 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Внаслідок аварійної посадки літака постраждали 10 людей, їх госпіталізовано, повідомили в регіональному главку МНС РФ.

«Число постраждалих збільшилося до 10 осіб, троє дітей. Доставляються в Раменську лікарню», - сказали рятувальники. У постраждалих удари і садна.

Лайнер А-321 сідав з прибраними шасі, написав губернатор Свердловської області Євген Куйвашев в Інстаграмі.

«Деякі пасажири отримали легкі травми кінцівок, так як літак сідав без шасі», - повідомив Куйвашев.

РБК з посиланням на інформацію Росавіації пише, що літак після зіткнення зі зграєю чайок сів на кукурудзяному полі на відстані трохи більше кілометра від злітно-посадкової смуги.

Один із пасажирів літака опублікував фото з місця аварійної посадки.

Нагадаємо, у Росії 5 травня літак, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, здійснив аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.