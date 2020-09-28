Авіакатастрофа під Чугуєвом: експерти почали розшифровувати бортові самописці з літака Ан-26



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Уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві

Стан «чорних скриньок» задовільний, інформація збережена і буде розшифровуватися 3-5, - Уруський

Бортові самописці з літака Ан-26, що впав під Чугуєвом, у задовільному стані, їх почали розшифровувати. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Олег Уруський у Facebook.

«Бортові самописці («чорні скриньки») знайдені. Вони вціліли. Їх стан задовільний. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 року авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів», – поінформував Уруський.

Урядовець також додав, що уламки літака Ан-26Ш зібрані та перевезені на територію військової частини А4104 в м. Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною Державного бюро розслідувань (ДБР). Надалі фахівцями буде проведене максимальне збирання літака в початковий стан, зазначив Уруський.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.

Нагадаємо, уряд Канади пропонує Україні всебічну допомогу після катастрофи літака ЗСУ на Харківщині.

Як повідомлялося, курсанта В’ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області. Бортові самописці вціліли, але їх іще не вилучено із літака.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.