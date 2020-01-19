Авіакатастрофа МАУ в Ірані: тіла 150 загиблих передали їхнім родинам



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У «Борисполі» відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих в Ірані

Експерти ідентифікували тіла 169 загиблих зі 176

Тіла 150 загиблих у катастрофі українського літака МАУ в Ірані передали їхнім родинам.

Про це повідомила іранська судово-медична організація, передає агенція Fars.

У відомстві розповіли, що ідентифікували тіла 169 загиблих зі 176, 150 з них вже передали родинам.

Також зазначається, що встановлені особи усіх загиблих, чиї родичі здали зразки ДНК.

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.