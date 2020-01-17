Українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані



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Встановити ураження літака ракетою допомогли особисті речі жертв катастрофи

Українським експертам першим вдалося виявити елементи ракети, якою було збито літак «Міжнародних авіаліній України« в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, передає пресслужба інституту.

За його словами, всю зафіксовану інформацію та отримані матеріали експерти інституту, які працювали на місці трагедії, надалі вивчатимуть в Україні. Проте попередні результати дослідження вже відомі.

«На місці складання уламків літака ми знайшли декілька планшетів, останків мобільних телефонів, сумки з документами, із картками. І в них ми побачили наслідки дії уражаючих елементів і якогось іншого фактору. Потім, уже під час огляду кожної деталі літака, нами були визначені і виявлені місця, де потрапляли уражаючі елементи якоїсь ракети або вибухового пристрою. Також ми розклали всі елементи, таким чином, як вони стояли на літаку. Нам тоді стало зрозуміло, що сталось, як сталось і яким чином», - сказав Рувін, яки також є головю комісії, що розслідує катастрофу українського Boeing-737.

Також Рувін додав, що згодом експерти знайли місця, де побачили дію уражаючих елементів ракети. Дослідження відбувалися 10 січня.

«Представники іранської влади це побачили... Вони з нами подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони і сказали, що завтра будемо розбиратися. А зранку на 9 годину ми домовилися, що приїдемо, нас уже не пускали. Пустили вже по 11-й годині і було офіційно заявлено, що літак збила ракета іранських Військово-повітряних сил», - сказав директор інституту.