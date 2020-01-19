У «Борисполі» відбувається церемонія вшанування пам’яті загиблих в Ірані трансляція



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Церемонія вшанування пам’яті загиблих в Ірані у аеропорту «Бориспіль» Фото: Євген Котенко/Укрінформ

Літак із тілами загиблих прибув об 11 годині

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» розпочалася церемонія вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752 літака авіакомпанії «МАУ», які загинули внаслідок катастрофи в Ірані.

Про це повідомляє Укрінформ.

В аеропорту зібралися родичі загиблих. Також прийшли багато людей з квітами. Присутні представники медичних служб, Державної служби надзвичайних ситуацій, бійці Національно гвардії, працівники Національної поліції. Церемонію висвітлює велика кількість журналістів.

Літак із тілами загиблих прибув об 11 годині. Церемонія вшанування пам’яті загиблих проходитиме в Терміналі В Міжнародного аеропорту «Бориспіль» із 12 години.

Загалом аеропорт працює у штатному режимі, вильоти з інших терміналів відбувають за графіком. Пасажирів завчасно попередили про те, що у період з 12 до 13 год. буде обмежено рух на дорозі у напрямку до аеропорту «Бориспіль», зокрема, перша та друга лінії під’їзду до терміналу В блоковані з міркувань безпеки. Доступні для проїзду третя та четверта лінії.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.