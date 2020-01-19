Іран спростував інформацію про передачу Україні «чорних скриньок» зі збитого літака МАУ



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Директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар заявив, що Іран самостійно спробує дослідити «чорні скриньки»

Іран самостійно спробує дослідити «чорні скриньки»

В Ірані заявили, що поки не передаватимуть бортові самописці зі збитого літака МАУ для розшифровки в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар заявив, що Іран самостійно спробує дослідити «чорні скриньки».

«Ми намагаємось розшифрувати «чорні скриньки» тут, в Ірані. В іншому випадку – передамо їх до України чи Франції, але наразі не ухвалили рішення відправити їх до іншої країни» – сказав Резайфар.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

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