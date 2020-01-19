Прощання із жертвами авіакатастрофи триватиме у «Борисполі» до 19 години



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На цей час труни з останками занесли у будівлю терміналу В

Церемонія вшанування пам’яті українських пасажирів та членів екіпажу збитого в Ірані літака авіакомпанії МАУ триватиме у терміналі В Міжнародного аеропорту «Бориспіль» до 19 години.

Про це повідомляє Укрінформ.

На цей час труни з останками занесли у будівлю терміналу В. Перед входом вишикувалася велика черга громадян, які приїхали вшанувати пам’ять загиблих співвітчизників.

Попрощатися з загиблими вони матимуть змогу з 13:00 до 19:00.

Раніше повідомлялося, що літак, який доправив на батьківщину останки загиблих, об 11 годині приземлився у «Борисполі». З нього винесли одинадцять закритих трун, накритих державними прапорами. На летовищі при цьому були присутні Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, представники Офісу Президента, уряду, керівництво компанії МАУ.

Потім жалобний кортеж рушив до терміналу В, де його зустріли працівники сфери цивільної авіації.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.