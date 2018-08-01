Авіакатастрофа у Мексиці: влада розповіла подробиці аварії



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При зльоті літак зазнав удару сильного пориву вітру

Причиною катастрофи літака компанії Aeromexico в аеропорту міста Дуранго став різкий порив вітру. Про це заявив губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро.

«При зльоті літак зазнав удару сильного пориву вітру, який змусив його різко знизитися і вдаритися об землю лівим крилом, в результаті чого відвалилися два двигуна», - цитує його La Gaceta Mexicana.

За словами Аіспуро, після авіакатастрофи тільки стан пілота оцінюється як важкий.

«На даний момент тільки стан пілота повітряного судна оцінюється як важкий, але він стабільний», - додав губернатор.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці створена комісія з розслідування причин аварії літака.

«У роботі комісії візьмуть участь представники головного управління цивільної авіації, професійних об'єднань галузі, а також представники виробника літака - компанії Embraer», - йдеться в комюніке відомства.

Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.

При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.

У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака.