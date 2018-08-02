Авіакатастрофа в Мексиці: знайдені обидва чорні ящики



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Фото: Twitter.com/CEPCDurango На місці аварії літака в Мексиці

Знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго

У Мексиці знайшли обидва чорні ящики літака авіакомпанії Aeromexico, що впав напередодні під час зльоту з мексиканського міста Дуранго .

Про це повідомив гендиректор управління цивільної авіації Мексики Луїс Херардо Фонсека Гусман, передає Noticias MVS.

Зараз знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго.

Чиновник розповів, що вплив кліматичних умов на авіаподію буде враховано, але цей фактор не є визначальним.

«Комісія з розслідування вже сформована, сьогодні вона провела своє перше засідання, майже повністю завершено роботи на місці», - розповів він.

Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.

При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.

У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака.