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    Авіакатастрофа в Мексиці: знайдені обидва чорні ящики

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    На місці аварії літака в Мексиці&nbsp; - Авіакатастрофа в Мексиці: знайдені обидва чорні ящики
    Фото: Twitter.com/CEPCDurango
    На місці аварії літака в Мексиці 

    Знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго

    У Мексиці знайшли обидва чорні ящики літака авіакомпанії Aeromexico, що впав напередодні під час зльоту з мексиканського міста Дуранго .

    Про це повідомив гендиректор управління цивільної авіації Мексики Луїс Херардо Фонсека Гусман, передає Noticias MVS.

    Зараз знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго.

    Чиновник розповів, що вплив кліматичних умов на авіаподію буде враховано, але цей фактор не є визначальним.

    «Комісія з розслідування вже сформована, сьогодні вона провела своє перше засідання, майже повністю завершено роботи на місці», - розповів він.

    Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.

    При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.

    У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака.

    авіа авіакатастрофа літак розслідування Мексика
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