Авіакатастрофа в Мексиці: знайдені обидва чорні ящики
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Знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго
У Мексиці знайшли обидва чорні ящики літака авіакомпанії Aeromexico, що впав напередодні під час зльоту з мексиканського міста Дуранго .
Про це повідомив гендиректор управління цивільної авіації Мексики Луїс Херардо Фонсека Гусман, передає Noticias MVS.
Зараз знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго.
Чиновник розповів, що вплив кліматичних умов на авіаподію буде враховано, але цей фактор не є визначальним.
«Комісія з розслідування вже сформована, сьогодні вона провела своє перше засідання, майже повністю завершено роботи на місці», - розповів він.
Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.
При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.
У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака.