Пожежі в Австралії: тисячі людей вимагають відставки прем'єрміністра країни

Тільки в діловому районі Сіднея на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб, - ЗМІ

В Австралії тривають багатотисячні акції протесту в зв'язку з лісовими пожежами, що вирують в країні. Про це повідомляє телеканал 9News в п'ятницю, 10 січня.

Зазначається, що тільки в діловому районі Сіднея на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб, їхній маршрут проходить від міської ратуші до будівлі парламенту. «Протести організовані студентськими активістами і рухом Extinction Rebellion («Повстання проти вимирання»)», - йдеться у повідомленні.

The climate protest is getting underway in Sydney. #SackScoMo pic.twitter.com/afx3N16HFY