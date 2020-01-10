Пожежі в Австралії: тисячі людей вимагають відставки прем'єрміністра країни



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Мітингувальники вважають, що прем'єрміністр Австралії Скотт Моррісон не приділив належної уваги проблемам клімату і не може впоратися з ситуацією в країні

Тільки в діловому районі Сіднея на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб, - ЗМІ

В Австралії тривають багатотисячні акції протесту в зв'язку з лісовими пожежами, що вирують в країні. Про це повідомляє телеканал 9News в п'ятницю, 10 січня.

Зазначається, що тільки в діловому районі Сіднея на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб, їхній маршрут проходить від міської ратуші до будівлі парламенту. «Протести організовані студентськими активістами і рухом Extinction Rebellion («Повстання проти вимирання»)», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає 7News, учасники вимагають відставки прем'єрміністра Австралії Скотта Моррісона, оскільки вважають, що він не приділив належної уваги проблемам клімату і не може впоратися з ситуацією в країні.

Активісти також закликають до переходу на нові, більш екологічні види палива.

Протести проходять і в інших містах. Так, в Аделаїді (штат Південна Австралія) активісти заблокували рух на кількох вулицях в діловому районі. До акції приєднався і Мельбурн.

Також стало відомо, що для допомоги постраждалим від лісових пожеж зібрано понад 190 млн австралійських доларів ($131 млн). У різних акціях зі збору коштів взяли участь понад півмільйона людей. Фонд, заснований комедійною актрисою Селестою Барбер, зібрав всього за тиждень майже $50 млн, які, як розповіли в пресслужбі NSWRFS, будуть витрачені в тому числі і на преміальні виплати добровольцям.

Мільярдер Ендрю Форрест пожертвував 70 млн австралійських доларів ($48 млн) на відновлення згорілої інфраструктури і створення національної стратегії, що дозволить краще протистояти стихійним лихам і наслідкам глобального потепління. Фонд Пола Рамсі виділив 30 млн австралійських доларів, великі австралійські банки внесли по 5 млн. Ще 4,3 млн австралійських доларів ($3 млн) пожертвував фонд голлівудського актора Леонардо ДіКапріо. Співак і композитор Елтон Джон пожертвував $1 млн для австралійського фонду допомоги постраждалим від стихійних лих.

Серед жертводавців - актори Кріс Хемсворт і Ніколь Кідман, співачка і композитор Кайлі Міноуг, рок-група Металіка і багато інших.

За інформацією ЗМІ, сьогодні очікується об'єднання двох великих лісових пожеж на кордоні штатів Новий Південний Уельс і Вікторія.

Нагадаємо, в результаті масштабних пожеж в Австралії вигоріли вже мільйони гектарів землі. За останні місяці вогонь забрав життя понад 20 осіб і знищив тисячі будинків.

За даними екологів, загинули понад мільярд тварин.

Як повідомлялося, понад 20 осіб звинуватили у навмисному підпалі.