Пожежі в Австралії: понад 20 осіб звинуватили у навмисному підпалі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: WildeLife / instagram.com

Поліція подала позов проти 183 людей

Австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж. Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними телеканалу, австралійська поліція подала судовий позов проти 183 людей, за злочини, пов'язані з лісовими пожежами, які тривають в Австралії. Зокрема, правоохоронці підозрюють 40 неповнолітніх.

Так, з 183 людей, проти яких було подано судові позови, 53 отримали попередження або кримінальне переслідування за недотримання повної заборони на користування вогнем. Ще 47 людей звинувачуються в тому, що кинули запалені сигарету чи сірник на землю.

Крім того, не менше 24 людей було звинувачено у навмисному початку лісових пожеж на території штату Новий Південний Уельс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабних лісових пожеж в Австралії загинули 25 людей. Вогнем було знищено понад 8 млн га землі по всій країні, тисячі будинків і залишені деякі міста без електрики та мобільного зв'язку.

За попередніми підрахунками екологів, внаслідок масштабних пожеж в Австралії загинули понад мільярд тварин. Еколог з Сіднейського університету Кріс Дікман заявив, що первинна оцінка в 480 млн жертв серед тварин була занадто скромною і охоплювала лише один штат - Новий Південний Уельс.

Як повідомлялось, у столиці Австралії Канберрі повітря стало настільки задимленим через лісові пожежі, що у понеділок, 6 січня, місцева влада закликала жителів не виходити з дому

.