Австралійський віце-прем'єр йде у відставку через секс-скандал

На фоні скандалу прем'єр-міністр Австралії заборонив урядовцям мати секс зі співробітниками

Віце-прем'єр-міністр Австралії Барнабі Джойс заявив, що піде у відставку з посади після секс-скандалу, в який була залучена жінка, яка раніше на нього працювала. [READ_MORE] Джойс, який є лідером Національної партії Австралії, заявив, що піде у відставку в понеділок. «У понеділок увечері я піду у відставку з посади лідера Національної



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Барнабі Джойс

На фоні скандалу прем'єр-міністр Австралії заборонив урядовцям мати секс зі співробітниками

Віце-прем'єр-міністр Австралії Барнабі Джойс заявив, що піде у відставку з посади після секс-скандалу, в який була залучена жінка, яка раніше на нього працювала.

Джойс, який є лідером Національної партії Австралії, заявив, що піде у відставку в понеділок.

«У понеділок увечері я піду у відставку з посади лідера Національної партії Австралії та віце-прем'єр-міністра Австралії. Я хотів би подякувати усім за те, що вони підтримали мене, особливо жителів Нової Англії», - написав він у Twitter.

50-річний Джойс раніше публічно, за допомогою телебачення, вибачився перед дружиною та чотирма доньками за позашлюбні стосунки зі своєю колишньою медіа-консультанткою, яка до того ж завагітніла.

На фоні скандалу прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл заборонив урядовцям мати секс зі співробітниками.

Як відомо, в грудні минулого року Австралія стала 26-ю країною, яка легалізувала гей-шлюби.

Джерело: УНН