Австралія стала 26-ю країною, яка легалізувала гей-шлюби

Зі 150 депутатів лише п'ять проголосували проти

У четвер, 7 грудня, в Австралії дозволили одностатеві шлюби. Про це повідомляє Reuters. «Який день для любові, рівності та поваги! Настав час для збільшення шлюбів», - сказав прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл. Закон, що дозволяє одностатеві шлюби, укладені в інших країнах, набирає чинності з суботи, 9 грудня. Оскільки на



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Фото з відкритих джерел

Зі 150 депутатів лише п'ять проголосували проти

У четвер, 7 грудня, в Австралії дозволили одностатеві шлюби. Про це повідомляє Reuters.

«Який день для любові, рівності та поваги! Настав час для збільшення шлюбів», - сказав прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл.

Закон, що дозволяє одностатеві шлюби, укладені в інших країнах, набирає чинності з суботи, 9 грудня. Оскільки на підтвердження державою шлюбу потрібен місяць, перші союзи очікують уже в січні.

Нагадаємо, 5 грудня Австрія офіційно дозволила одружуватися чоловікам з чоловіками.