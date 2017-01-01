Австралія стала 26-ю країною, яка легалізувала гей-шлюби
- Сьогодні, 18:24
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Фото з відкритих джерел
Зі 150 депутатів лише п'ять проголосували проти
У четвер, 7 грудня, в Австралії дозволили одностатеві шлюби. Про це повідомляє Reuters.
«Який день для любові, рівності та поваги! Настав час для збільшення шлюбів», - сказав прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл.
Закон, що дозволяє одностатеві шлюби, укладені в інших країнах, набирає чинності з суботи, 9 грудня. Оскільки на підтвердження державою шлюбу потрібен місяць, перші союзи очікують уже в січні.
Нагадаємо, 5 грудня Австрія офіційно дозволила одружуватися чоловікам з чоловіками.