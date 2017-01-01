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    У світі

    Австралія стала 26-ю країною, яка легалізувала гей-шлюби

    Зі 150 депутатів лише п'ять проголосували проти
    У четвер, 7 грудня, в Австралії дозволили одностатеві шлюби. Про це повідомляє Reuters. «Який день для любові, рівності та поваги! Настав час для збільшення шлюбів», - сказав прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл. Закон, що дозволяє одностатеві шлюби, укладені в інших країнах, набирає чинності з суботи, 9 грудня. Оскільки на
    • Сьогодні, 18:24
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    Фото з відкритих джерел

    Зі 150 депутатів лише п'ять проголосували проти

    У четвер, 7 грудня, в Австралії дозволили одностатеві шлюби. Про це повідомляє Reuters.

    «Який день для любові, рівності та поваги! Настав час для збільшення шлюбів», - сказав прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл.

    Закон, що дозволяє одностатеві шлюби, укладені в інших країнах, набирає чинності з суботи, 9 грудня. Оскільки на підтвердження державою шлюбу потрібен місяць, перші союзи очікують уже в січні.

    Нагадаємо, 5 грудня Австрія офіційно дозволила одружуватися чоловікам з чоловіками

    Австралія закон одностатеві шлюби
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