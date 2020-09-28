Автор вірусної пісні про Януковича розповів, чому сам вирішив йти в політику

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Віктор Бронюк

Віктор Бронюк балотується у мери Вінниці

Музикант та лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк розповів, чому вирішив балотуватися в мери Вінниці та чим відрізняється його партія від інших.

В інтерв’ю «Главкому» співак зазначив, то політикою він займається ще з 2000 року, Бронюк працював у команді політтехнологів, доки не почав професійно займатися співом.

«Весь час, поки ми є в шоубізі, я працюю в громадському секторі – очолював благодійний фонд. У нас був ряд напрацювань у громадських проєктах, ми підтримуємо творчу молодь. Багато років я працював радником міського голови. Мені неодноразово пропонували балотуватись до Верховної Ради, але мені цікавіше зробити маленьку справу на локальному рівні і бачити її результат», – зазначив Бронюк, який тепер балотується у мери Вінниці.

«За цей час сформувалась команда, з якою я працював не один рік, – люди, які втілювали багато цікавих проєктів і в громадському секторі, і в сфері місцевого самоврядування. В мене не було особливих амбіцій йти в місцеві депутати чи на посаду міського голови. Але оскільки зараз змінилось законодавство і для потрапляння до місцевих рад потрібно балотуватись від політичної партії, ми вирішили створити з друзями таку локальну платформу, яка б дала можливість тим учасникам громад, які не мають політичного кума в Києві чи можливості сплатити внески для участі в виборах, балотуватись до органів місцевого самоврядування», – пояснює Бронюк.

Нагадаємо, що лідер гурту «Тік» очолив партійний список на виборах у міськраду Вінниці.