  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Автор вірусної пісні про Януковича розповів, чому сам вирішив йти в політику

    • Розсилка
    Віктор Бронюк - Автор вірусної пісні про Януковича розповів, чому сам вирішив йти в політику
    Віктор Бронюк

    Віктор Бронюк балотується у мери Вінниці

    Музикант та лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк розповів, чому вирішив балотуватися в мери Вінниці та чим відрізняється його партія від інших.

    В інтерв’ю «Главкому» співак зазначив, то політикою він займається ще з 2000 року, Бронюк працював у команді політтехнологів, доки не почав професійно займатися співом.

    «Весь час, поки ми є в шоубізі, я працюю в громадському секторі – очолював благодійний фонд. У нас був ряд напрацювань у громадських проєктах, ми підтримуємо творчу молодь. Багато років я працював радником міського голови. Мені неодноразово пропонували балотуватись до Верховної Ради, але мені цікавіше зробити маленьку справу на локальному рівні і бачити її результат», – зазначив Бронюк, який тепер балотується у мери Вінниці.

    «За цей час сформувалась команда, з якою я працював не один рік, – люди, які втілювали багато цікавих проєктів і в громадському секторі, і в сфері місцевого самоврядування. В мене не було особливих амбіцій йти в місцеві депутати чи на посаду міського голови. Але оскільки зараз змінилось законодавство і для потрапляння до місцевих рад потрібно балотуватись від політичної партії, ми вирішили створити з друзями таку локальну платформу, яка б дала можливість тим учасникам громад, які не мають політичного кума в Києві чи можливості сплатити внески для участі в виборах, балотуватись до органів місцевого самоврядування», – пояснює Бронюк.

    Нагадаємо, що лідер гурту «Тік» очолив партійний список на виборах у міськраду Вінниці.

    Читайте також:
    партії самоврядування молодь співак Віктор Бронюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies