Лідер гурту «Тік» очолив партійний список на виборах у міськраду Вінниці



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Музикант поведе на вибори «Партію Вінничан»

Віктор Бронюк балотуватиметься до Вінницької міської ради під першим номером

Музикант та лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк став першим номером у списку кандидатів у Вінницьку міську раду від «Партії Вінничан».

Про це повідомила пресслужба партії у Facebook.

«Дуже велика кількість вінничан особисто знає Віктора Володимировича і не стільки по творчій кар'єрі в гурті «Тік», скільки по його справах, допомозі і в першу чергу, як людину. Перший номер «Партії Вінничан» до Вінницької міської ради – Віктор Бронюк», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що секретар РНБО прогнозує «вкрай складний» підрахунок голосів.

До слова, 15 вересня Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.