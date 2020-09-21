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    Лідер гурту «Тік» очолив партійний список на виборах у міськраду Вінниці

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    <p>Музикант поведе на вибори &laquo;Партію Вінничан&raquo;</p> - Лідер гурту «Тік» очолив партійний список на виборах у міськраду Вінниці

    Музикант поведе на вибори «Партію Вінничан»

    Віктор Бронюк балотуватиметься до Вінницької міської ради під першим номером

    Музикант та лідер гурту «Тік» Віктор Бронюк став першим номером у списку кандидатів у Вінницьку міську раду від «Партії Вінничан».

    Про це повідомила пресслужба партії у Facebook.

    «Дуже велика кількість вінничан особисто знає Віктора Володимировича і не стільки по творчій кар'єрі в гурті «Тік», скільки по його справах, допомозі і в першу чергу, як людину. Перший номер «Партії Вінничан» до Вінницької міської ради – Віктор Бронюк», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що секретар РНБО прогнозує «вкрай складний» підрахунок голосів.

    До слова, 15 вересня Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах.

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