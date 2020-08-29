Колишній лідер гурту «Ляпіс Трубецькой» звернувся до Лукашенка (відео)



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Міхалок вважає, що в нових виборах повинні взяти участь представники різних сфер суспільного життя

«Громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни» – Міхалок

Колишній лідер гурту «Ляпіс Трубецькой» Сергій Міхалок і його група Brutto Nostra звернулися до президента Білорусі Олександра Лукашенко і зажадали проведення нових виборів. Відеозапис доступний на YouTube.

За словами Михалка, він і його соратники не визнавали результати президентських виборів починаючи ще з 2010 року. «Звичайно ж, ми не визнаємо офіційні результати виборів в нашій рідній Білорусі в 2020 році і вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Ми наполягаємо на нових, чесних, справедливих демократичних виборах», – заявив музикант.

Він вважає, що в нових виборах повинні взяти участь представники різних сфер суспільного життя, які хочуть, щоб Білорусь була вільною, незалежною, процвітаючою європейською країною. Як приклад музикант назвав лауреата Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич, керівника «Вільного театру» Миколу Халезіного, музиканта Лявона Вольського, колишнього боксера Віталія Гуркова. За його словами, список можна продовжити.

Міхалок звернувся при цьому, як він висловився, до «шалених псів». «Я вважаю, що ті, хто підняв руку на свій народ, ті, хто бив людей похилого віку, жінок, дітей, роботяг, хто бив своїх годувальників, повинні сидіти на лаві підсудних і повинні сидіти за гратами. Жени биків – повернеться воля. Живе Білорусь!», – резюмував він.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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