Як живе та про що шкодує авторка фейку про «розіп'ятого хлопчика в Слов'янську» (відео)

У розпал війни на Донбасі на російському «Першому каналі» вийшов телесюжет про «розіп'ятого хлопчик

У розпал війни на Донбасі на російському «Першому каналі» вийшов телесюжет про «розіп'ятого хлопчик

Пишняк розповідає історію про хлопчика плутано і відмовляється повторювати

Незалежний московський телеканал «Дождь» взяв інтерв'ю у Галини Пишняк, яка у 2014 році знялася в російському фейку про «розіп’ятого хлопчика в Слов’янську».

Жінка з чоловіком, колишнім київським «беркутівцем» і «ополченцем», тепер живе в депресивному російському регіоні – в Голинках під Смоленськом, де давно закрито головне підприємство. Обоє працюють відеооператорами в охоронній фірмі. Щоб отримати громадянство РФ, довелося наймати адвоката.

«Все в мене нормально», – запевняє Пишняк. Жінка впевнена: через те, що дані про неї й чоловіка є на сайті «Миротворця», в Україну їм із дітьми дорога закрита.

Журналісти повідомили, що зараз Пишняк розповідає історію про хлопчика плутано і відмовляється повторювати.

У ролику також показані архівні кадри, зняті після виходу фейку у 2014 році російським фотожурналістом Євгеном Фельдманом, на яких жителі Слов’янська історію про розстріли в центрі міста спростували. Не вдалося знайти жодного доказу історії Пишняк, проте вона продовжує стверджувати, що це правда.

«Неправда – нехай буде неправда. Я не хочу нічого говорити – ні так, не спростовувати. Кожен має право на свою думку. Хто бачив, хто там був, той знає... », – каже жінка.

На питання журналістки, чи шкодує вона, що розповіла про цю історію, Пишняк відповіла ствердно: «Так, я шкодую. Бо ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім’ї. Якби я знала, що так негативно вплине на мою сім’ю, я б – так, як інші люди: нічого не бачу, нічого не знаю. Дуже труїли, було цькування дітей».

Жінка визнала, що до неї й сім’ї, як біженців з України, ставляться дуже погано, «не сприймають за людей».

Нагадаємо, що влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському «Первом канале» вийшов сюжет про «розіп’ятого хлопчика». У ньому жінка розповідала, як сама бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов’янська. Історія виявилася фейком.

Фейки про вбитих дітей на Донбасі – невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи поширення російськими ЗМІ інформації про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області внаслідок нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське.