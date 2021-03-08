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    Facebook заблокував фейк росЗМІ про «пов'язаних з Україною радикалів»

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    Російські ЗМІ наполягають на коректності своїх матеріалів й звернулись до Facebook за роз&rsquo;ясненнями - Facebook заблокував фейк росЗМІ про «пов'язаних з Україною радикалів»

    Російські ЗМІ наполягають на коректності своїх матеріалів й звернулись до Facebook за роз’ясненнями

    Facebook видалив пости після висновку української фактчекінгової платформи StopFake

    Російські інформагентства «Тасс» і РБК заявили, що соцмережа Facebook заблокувала їхні повідомлення про затримання в Воронежі нібито «прихильників української молодіжної радикальної групи».

    Про це повідомили обидва видання «Тасс» і РБК.

    18 лютого вони опублікували матеріали, що базувалися на пресрелізі ФСБ. Згідно з ним, силовики нібито припинили у Воронежі «діяльності прихильників української молодіжної радикальної групи «МКУ», причетних до пропаганди ідеології неонацизму та масових убивств».

    Facebook видалив ці пости після висновку української фактчекінгової платформи StopFake, яка з'ясувала, що йшлось про російських націоналістів, які не мають відношення до України.

    Своєю чергою росЗМІ наполягають на коректності своїх матеріалів й звернулись до Facebook за роз’ясненнями.

    Водночас у повідомленні Слідкому РФ не зазначалося, що затримані були прихильниками української радикальної групи. Там йшлося, що в Воронежі порушено дві кримінальні справи стосовно трьох місцевих жителів віком 18, 19 і 33 років та інших невстановлених осіб.

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    Теги: Росія ЗМІ ФСБ пропаганда Україна Facebook соціальні мережі
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