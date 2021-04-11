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    Російський терорист Гіркін підтвердив зберігання зброї на території донецького мʼясокомбінату

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    На згорілому складі зберігався боєкомплект 100-ї бригади найманців РФ - Російський терорист Гіркін підтвердив зберігання зброї на території донецького мʼясокомбінату
    На згорілому складі зберігався боєкомплект 100-ї бригади найманців РФ
    Фото з відкритих джерел

    Учорашня пожежа на комбінаті посеред окупованого міста супроводжувалась вибухами боєприпасів

    На території мʼясокомбінату, що загорівся учора в захопленому російськими військами Донецьку, знаходилися склади з боєприпасами 100-ї бригади найманців Російської Федерації. Про це написав російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє «Цензор».

    «Щодо вчорашньої пожежі в Донецьку: впритул до комплексу колишнього донецького м'ясокомбінату загорілися склади з боєкомплектом 100-ї бригади. Майже точно – підпал. Займання сталося на 3-4 поверхах та/або на горищі під дахом. Тут-таки було включено оповіщення і мобілізація рухомого і особового складу всіх, до кого змогли дотягнутися. За оцінкою джерела – спрацювали на диво чітко і грамотно. Ускладнювало завдання то, що була неділя, але незважаючи на це – більшість водіїв машин були швидко зібрані і зуміли швидко вивезти весь боєкомплект, за винятком дрібʼязку. Техніку всю зберегли, будівлі вигоріли. Завдяки цьому вибухів не було, жертв уникли. Повністю вигоріли 3 і 4 поверх, а подекуди – і нижче», – повідомив терорист.

    У суботу, 10 квітня сталося загоряння покрівлі будівлі Донецького м'ясокомбінату, вогонь охопив і кілька поверхів нижче. Пожежа супроводжувалася вибухами.

    Нагадаємо, сьогодні нідерландський телеканал опублікував записи розмов терористів, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17. Зокрема з них стало відомо, що в день загибелі літака 17 липня 2014 року Гіркін, що називав себе «міністром оборони ДНР», обговорював ситуацію з високопосадовцями у Москві.

    Також терорист Гіркін в своєму інтервʼю російським ЗМІ назвав міста України, де кремлівські агенти працюють максимально активно.

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    Теги: пожежа бойовики на Донбасі ЗМІ ДНР тероризм мобілізація
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