«Бабин Яр», «Ольга». У Каннах показали українські фільми

На кінофестивалі в Каннах відбулися також світові прем'єри двох фільмів, які в цьому році представляють Україну

На 74-му міжнародному кінофестивалі в Каннах пройшли прем'єрні покази фільмів, які в цьому році представляють Україну. Про це інформує пресслужба Держкіно.

«В програмах «Спеціальний показ» і «Тиждень кінокритики» пройшли прем'єрні покази фільмів, які цього року представляють Україну на 74-му Каннському кінофестивалі: документального фільму Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст» і стрічки Елі Граппа «Ольга» про українську гімнастку», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що продюсерам і режисерам з різних країн, фестивальним відбірникам і міжнародним консультантам, які підбирають для фільмів країни з найкращими умовами для зйомок, був представлений новий ресурс «Locations in Ukraine» – зручний стандартизований онлайн-каталог з інформацією про локаціях для зйомок, переваги та особливості зйомок в Україні. Портал містить нормативно-правові документи, важливі для міжнародної співпраці в сфері виробництва контенту, і матеріали про кіноінститути, фестивалі та головних учасників української кіноіндустрії.

На кінофестивалі в Каннах відбулися також світові прем'єри двох фільмів, які в цьому році представляють Україну. У головному фестивальному палаці відбувся прем'єрний показ документального фільму Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст», який включений в офіційну програму 74-го Каннського фестивалю в програмі «Спеціальних показів». Фільм і його команду представив особисто генеральний директор Каннського міжнародного кінофестивалю Тьєррі Фремо.

Створений у співпраці з Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр» фільм демонструє відреставровані унікальні кадри з українських, російських і німецьких архівів: перші місяці війни, спалені села і військовополонені, вибухи на Хрещатику і показання свідків трагічних подій у Бабиному Яру.

Фільм Елі Граппа «Ольга» про українську гімнастку, яка повинна зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Євромайдан, був показаний в програмі «Тижня кінокритики». Створена в копродукції Швейцарії, Франції та України стрічка знята в Україні за участю кінокомпанії Pronto Film.

Додамо, що на 74-й «Каннському кінофестивалі» за «Золоту пальмову гілку» поборються 24 фільми, ще 20 картин заявлені у програмі «Особливий погляд», а сім покажуть поза конкурсом.

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