«Каннський кінофестиваль» у Франції. Які найцікавіші фільми програми

Цього року головою журі Каннського кінофестивалю буде Спайк Лі, який став першим чорношкірим режисером на цій престижній посаді

З 6 по 17 липня на одному з найвідоміших курортів Лазурного берега пройде 74-й «Каннський кінофестиваль».

За «Золоту пальмову гілку» поборються 24 фільми, ще 20 картин заявлені у програмі «Особливий погляд», а сім покажуть поза конкурсом. Ось декілька цікавих фільмів, які фігуруватимуть на фестивалі.

«Французький вісник», Вес Андерсон

Комедійно-драматичний фільм від режисера «Готелю «Гранд Будапешт»» був готовий уже у 2020 році, але його прем'єру відклали на рік. Подробиць про сюжет небагато, але відомо, що Андерсон надихався своїм улюбленим журналом The New Yorker, а деякі персонажі та події картини існували в реальності. Згідно з синопсисом, «Французький вісник» розповість про редакцію вигаданого американського щотижневого журналу, чий офіс розташований у неіснуючому французькому місті.

«Аннет», Лео Каракас

Фільм-відкриття Каннського кінофестивалю обіцяє химерну історію стосунків стендап-коміка (Адам Драйвер) і оперної співачки (Маріон Котіяр), чий шлюб опиняється у центрі суспільної уваги. Однак народження їхньої першої дитини, загадкової маленької дівчинки Аннет, переверне їхнє життя.

«Тихий омут», Том Маккарті

Маккарті вирішив підкорити глядачів історією про роботягу з Оклахоми (Метт Деймон), який намагається допомогти своїй дочці, заарештованій за безпідставним звинуваченням у вбивстві. Дівчина перебуває у в'язниці в Марселі, і батько з усіх сил намагається очистити її ім'я, продираючись крізь мовний бар'єр, культурні відмінності та заплутану правову систему Франції.

«Після Янга», Когонада

Американський режисер південнокорейського походження Когонада представить у Каннах науково-фантастичну стрічку з Коліном Фарреллом, Джоді Тернер-Сміт та Джастіном Х. Міном у головних ролях. У світі, де роботів купують як няньок, батько і донька намагаються врятувати «життя» члена своєї родини, який втрапив у цифрову кому.

«Нітрам», Джастін Курзель

Австралієць Курзель зняв фільм про одне з найжорстокіших масових убивств в історії своєї країни – стрільбу в Порт-Артурі, в результаті якої загинуло 35 осіб. 28-річний Мартін Брайант, який розстріляв у 1996 році відвідувачів кафе, отримав 35 довічних ув'язнень, хоча його IQ свідчив про розумову відсталість.

«Все пройшло добре», Фрасуа Озон

Драма про письменницю (Софі Марсо), яка допомагає недієздатному батькові закінчити життя після інсульту. Сценарій стрічки заснований на книзі Еммануель Бернхейм, яка раніше працювала з Озоном у фільмах «Басейн» і «5x2».

Цього року головою журі Каннського кінофестивалю буде Спайк Лі, який став першим чорношкірим режисером на цій престижній посаді. Асистувати йому будуть п'ять жінок і троє чоловіків: Мелані Лоран, Маті Діоп, Мілен Фармер, Меггі Джилленхол, Джессіка Хауснер, Клебер Мендонса Філ'ю, Тахар Рахім та Сон Канг Хо.

Додамо, що в понеділок, 5 липня, на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві стартував музичний фестиваль Atlas Weekend в оновленому форматі.

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