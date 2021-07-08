На Каннському фестивалі режисер закликав боротися проти Путіна і Трампа

Митець наголосив на тому, що часто лідери, які мають в руках усю повноту влади, роблять усе, що їм заманеться

«Гангстерами» 64-річний Лі назвав Путіна, Болсонару та Трампа

Режисер Спайк Лі, глава журі 74-го Каннського кінофестивалю, виступив на його відкритті із закликом боротися з гангстерами, які правлять світом, не маючи ні моралі, ні совісті. Про це інформує The Hollywood Reporter.

«Гангстерами» 64-річний Лі назвав президента РФ Володимира Путіна, президента Бразилії Жаіра Болсонару та колишнього гаранта США Дональда Трампа.

«Цим світом правлять гангстери. Вони гангстери, і будуть робити те, що їм заманеться. Вони не мають ні моралі, ні совісті. Ми повинні виступати проти таких гангстерів», – висловився маестро про Путіна і Трампа.

Додамо, що з 6 по 17 липня на одному з найвідоміших курортів Лазурного берега відбувається 74-й «Каннський кінофестиваль».

За «Золоту пальмову гілку» поборються 24 фільми, ще 20 картин заявлені у програмі «Особливий погляд», а сім покажуть поза конкурсом.

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