Баканов зустрівся із бізнес-спільнотою (відео)



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Баканов наголосив, у проекті закону про СБУ взагалі немає слова «економіка» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Баканов вважає неправильною ідею позбавлення СБУ правоохоронних функцій

Голова Служба безпеки України Іван Баканов заявив, що на сьогодні СБУ є найвідкритішою серед інших правоохоронних органів, і на адресу СБУ надходить найменша кількість скарг від бізнесу.

Про це він сказав під час зустрічі з бізнес-спільнотою.

Як повідомляє пресцентр СБУ, це підтвердив і бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчіцький, який зазначив, що підписання меморандуму між СБУ та бізнесом дозволило значно знизити кількість скарг, які надходять на адресу Служби. Якщо у 2017 році їх було 41, то в цьому році лише 12.

При цьому, більшість скарг, які зокрема стосуються так званих «листів щастя», вирішуються позитивно.

За словами Баканова, в Службі проаналізували скарги та виявили порушення. Всі матеріали цієї перевірки передані в ДБР, і там вже проводять відповідні розслідування.

Баканов також висловив упевненість, що запровадження електронної системи подачі заявок на ті чи інші перевірки значно мінімізує зловживання.

У свою чергу президент Спілки українських підприємців В’ячеслав Климов наголосив, що головне чого сьогодні бізнес чекає від правоохоронних органів - це їх передбачуваність, зрозумілість правил гри і мінімізація втручання в роботу бізнесу. У цьому контексті бізнес цікавить: чи передбачає реформа СБУ позбавлення її економічних функцій.

Баканов у відповідь наголосив, що, не дивлячись на те, що більшість спецслужб цивілізованого світу мають такі функції, у проекті закону про Службу взагалі немає слова «економіка». Реформа передбачає переорієнтацію функцій СБУ, зокрема на захист критичної інфраструктури. Слово «корупція» в законопроекті згадується лише один раз – мова йде про нульову толерантність до неї серед співробітників Служби.

Водночас Баканов назвав неправильною ідею позбавлення Служби правоохоронних функцій. Він нагадав, що відповідно до Конституції України, національну безпеку держави забезпечують відповідні військові формування та правоохоронні органи.

«За умови демілітаризації ми маємо залишитися спеціальним органом з правоохоронною функцією. Інакше, відповідно до Конституції, ми не зможемо захищати державну безпеку», - наголосив голова СБУ.

Він підкреслив, що у цілому законопроект позитивно оцінюють як вітчизняні, так і міжнародні експерти та організації. Такі впливові організації як НАТО та КМЕС назвали його найбільш наближеним до найвищих світових стандартів, порівняно з попередніми редакціями.

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