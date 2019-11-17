Баканов розповів, на якій стадії перебуває справа Арселор-Міттал



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Іван Баканов визнав, що наразі у Кривому Розі справді жахлива ситуація з екологією

«Інвестори не мають маніпулювати законами», - переконаний глава СБУ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов запевнив, що справа щодо металургійного комбінату Арселор-Міттал, який у Кривому Розі забруднює навколишнє середовище, триває.

Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Баканов визнав, що наразі у місті, з якого він, як і президент Зеленський, родом, справді жахлива ситуація з екологією.

«У Кривому Розі щороку реєструється тисячі випадків захворювання тільки на рак легень. Я можу розповісти про сусідів знизу, збоку, про власну родину, про однокласників та одногрупників. Це величезна проблема. Так не може продовжуватися», - вважає керівник спецслужби.

На думку Баканова «інвестори – це важливо, але ж вони повинні бути відповідальними». «Вони мають не маніпулювати законами. Мені здається, що на заводі «Арселор Міттал» у Казахстані зовсім інша ситуація із викидами. Яким чином заводу вдалося домогтися дозволу на збільшення викидів – для мене загадка. Але я думаю, із часом ми матимемо відповідь на це питання», - запевняє глава СБУ.

Нагадаємо, у липні цього року повідомлялося, що комбінат «Арселор Міттал» вже взяв участь в обговоренні плану подальших дій щодо поліпшення стану навколишнього середовища з представниками Офісу президента.

Правоохоронці вилучили копії документації та почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання. У пресслужбі комбінату зазначали, що готові співпрацювати з правоохоронцями.

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