Баканов розказав, якою може стати зарплата співробітників СБУ після реформи (документ)



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За словами Баканова, на сьогодні він отримує 57 тисяч гривень на місяць, проте говорячи про підвищення зарплатні має на увазі не лише себе

«Чому голова Служби безпеки України повинен отримувати менше, ніж голова Верховного суду України?», - запитує керівник спецслужби

Голова Служби безпеки України Іван Баканов стверджує, що новий закон про реформу очолюваного ним відомства допоможе збільшити зарплату співробітникам спецслужби. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Ми хочемо прирівняти заробітну плату до рівня зарплат суддів Верховного суду. Наприклад, чому голова Служби безпеки України повинен отримувати коштів менше, ніж голова Верховного суду України?», - запитує голова СБУ.

У законопроєкті посадовий оклад голови служби, наприклад, пропонується встановити на рівні 75 прожиткових мінімумів, начальників департаментів Центрального управління– від 60 до 65 (станом на кінець 2019-го прожитковий мінімум для працездатних громадян становитиме – 2270 грн). Окрім окладу, законопроєкт також передбачає численні надбавки.

За словами Баканова, на сьогодні він отримує 57 тисяч гривень на місяць, проте говорячи про підвищення зарплатні має на увазі не лише себе.

«Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників Служби безпеки України і зрозумієте, що в принципі люди, які боронять нашу країну, просто фізично не можуть прожити за таку заробітну плату», - наголосив керівник СБУ.

При цьому Баканов зауважив, що і в новому законі про СБУ щодо грошей є дискусійне питання, як-от скасування військових звань. Це може вплинути на зменшення виплат.

«У нас і так сьогодні найменша зарплата серед усіх представників блоку Національної безпеки і оборони. А так вона стане ще меншою, і ми звертали на це увагу», - говорить голова СБУ.

При цьому, керівник спецслужби наголошує, що Служба безпеки «буде завжди воювати». «Воюватиме з зовнішнім ворогом, воюватиме з внутрішніми ворогами… Позбавити звання військовослужбовця – це сприймається сьогодні людьми як намагання позбавити їх захищеності», - зазначає Баканов.

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