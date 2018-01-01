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    Банки в Україні ще добу не працюватимуть

    Клієнтів почнуть обслуговувати 3 січня
    В українських банків сьогодні, 2 січня, - неприйомний день. І це незважаючи на перший робочий день 2018 року. Банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Про це раніше попередив Нацбанк. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.  3, 4,
    • Сьогодні, 08:43
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    Клієнтів почнуть обслуговувати 3 січня

    В українських банків сьогодні, 2 січня, - неприйомний день. І це незважаючи на перший робочий день 2018 року. Банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Про це раніше попередив Нацбанк.

    Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться. 

    3, 4, 5 та від 9 січня 2018 року СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі. НБУ також наголошує, що в період різдвяно-новорічних свят банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

    Нацбанк також визначився з курсами валют, які розпочали 2018 рік. 

    Національний банк України на період з 29 грудня 2017 року по 3 січня 2018 року (включно) встановив офіційний курс гривні на рівні 28,0672 грн за долар проти 27,9485 грн за долар 28 грудня 2017 року.

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