Банки в Україні ще добу не працюватимуть

Клієнтів почнуть обслуговувати 3 січня

В українських банків сьогодні, 2 січня, - неприйомний день. І це незважаючи на перший робочий день 2018 року. Банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Про це раніше попередив Нацбанк. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться. 3, 4,



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Клієнтів почнуть обслуговувати 3 січня

В українських банків сьогодні, 2 січня, - неприйомний день. І це незважаючи на перший робочий день 2018 року. Банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Про це раніше попередив Нацбанк.

Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

3, 4, 5 та від 9 січня 2018 року СЕП і банківська система України працюватимуть у звичайному режимі. НБУ також наголошує, що в період різдвяно-новорічних свят банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Нацбанк також визначився з курсами валют, які розпочали 2018 рік.

Національний банк України на період з 29 грудня 2017 року по 3 січня 2018 року (включно) встановив офіційний курс гривні на рівні 28,0672 грн за долар проти 27,9485 грн за долар 28 грудня 2017 року.