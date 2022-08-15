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Банкова закликала Червоний Хрест подумати про репутацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова закликала Червоний Хрест подумати про репутацію
фото з відкритих джерел

Подоляк: «маріупольські клітини» – це офіційний військовий злочин Росії

Червоний Хрест повинен нарешті згадати про своє призначення, подумати про репутацію і втрутитися в ситуацію із захисниками «Азовсталі». Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Всі військовополонені, зокрема, захисники «Азовсталі», є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому «маріупольські клітини» – це офіційний військовий злочин Росії. Пора Міжнародному комітету Червоного Хреста і президенту МКЧХ Пітеру Маруреру нарешті згадати про своє призначення і подумати про свою репутацію», – написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест відрікся від відповідальності за полонених із «Азовсталі». «Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках противника, оскільки це не в наших силах. Ми заздалегідь роз'яснили це сторонам. Обов'язок сторін конфлікту – забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно гарантувати безпеку й охорону військовополонених», – зазначили в організації.

Як повідомлялося, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

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Теги: війна Азов Маріуполь червоний хрест Михайло Подоляк

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