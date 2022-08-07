Головна Країна Політика
search button user button menu button

Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії

Володимир Миленко
glavcom.ua
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
Червоний Хрест не розголошує деталі переговорів із росіянами, бо сподівається таки потрапити у місця утримання українських полонених

Гуманітарна організація намагається домовитися із агресорами конфіденційно

Міжнародний комітет Червоного Хреста не виносить на загал відмову рашистів у допуску до місць утримання українських полонених, зокрема у Оленівці. Про це у інтерв’ю виданню НВ заявив речник організації Олександр Власенко.

Власенко заявив, коментуючи слова представника Банкової Михайла Подоляка про перебування представників Червоного Хреста у Оленівці чи регулярні звіти про стан полонених, що постійне перебування працівників організації у таких місцях неможливе, бо суперечить правилам. «Перебувати там 24/7 ми не можемо. […] Так само з української сторони ми відвідуємо місця, де утримують російських військовополонених, але ми не перебуваємо там 24/7. І перед тим, як туди потрапити, ми подаємо запит», – порівняв Власенко ситуацію з українськими та російськими полоненими.

У випадку відмови з боку рашистів, Червоний Хрест не може нічого вдіяти: «Якщо нам відмовляють, ми не можемо потрапити. Розумієте, що в СІЗО або в місцях утримання під вартою, ми не можемо відкрити двері і самовільно туди потрапити».

Відповідаючи на питання журналіста «Чому це не було винесено на загал?», речник Міжнародного комітету Червоного Хреста заявив, що такими є правила, напрацьовані в процесі роботи. Тому організація ніколи цього не робить, а веде переговори зі сторонами конфліктів конфіденційно.

Завдяки цим правилам, зазначив Власенко, представники Червоного Хреста змогли потрапити у тюрми, які контролювали такі терористичні організації, як «Ісламська держава» та «Талібан» (але у концтабір в Оленівці, контрольований рашистами, не змогли потрапити, не рахуючи одного дуже короткотермінового візиту – ред.).

«Ця конфіденційність нам дає можливість зробити більше, ніж якщо публічно ми це зробимо», – переконує Олександр Власенко, пояснюючи, що розголошення подібної інформації відбувається тоді, коли уже немає жодних шансів на усіх.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Читайте також: Про кого насправді опікується Червоний Хрест
Теги: червоний хрест Талібан Ісламська держава війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Статут Міжнародного Червоного Хреста забороняє національним організаціям приймати будь-яку сторону під час воєнних конфліктів
У Росії Червоний Хрест роздавав депортованим українцям речі з портретом Путіна
14 липня, 04:55
Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку
Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку
31 липня, 21:39
Рідні полонених «азовців» вимагатимуть відставки голови Червоного Хреста
Рідні полонених «азовців» вимагатимуть відставки голови Червоного Хреста
2 серпня, 11:31

Політика

Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: для чого це агресору
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: для чого це агресору
Обстріл Запорізької АЕС: Старух розповів, як зараз працює електростанція
Обстріл Запорізької АЕС: Старух розповів, як зараз працює електростанція
Зеленський зідзвонився із головою Євроради: про що говорили
Зеленський зідзвонився із головою Євроради: про що говорили
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
Україна просить у Німеччини далекобійну артилерію
Україна просить у Німеччини далекобійну артилерію
Всесвітня рада церков має вигнати росіян, – Ткаченко
Всесвітня рада церков має вигнати росіян, – Ткаченко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
20K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
19K
«Готуємося до контрнаступу»: влада закликає жителів двох областей терміново евакуюватися
17K
Теракт в Оленівці був спецоперацією Росії проти постачання Україні зброї, – розвідка
16K
7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
Росіяни не шкодують грошенят на корисних ідіотів

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Вчора, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Вчора, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Вчора, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Вчора, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту