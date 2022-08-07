Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії

Гуманітарна організація намагається домовитися із агресорами конфіденційно

Міжнародний комітет Червоного Хреста не виносить на загал відмову рашистів у допуску до місць утримання українських полонених, зокрема у Оленівці. Про це у інтерв’ю виданню НВ заявив речник організації Олександр Власенко.

Власенко заявив, коментуючи слова представника Банкової Михайла Подоляка про перебування представників Червоного Хреста у Оленівці чи регулярні звіти про стан полонених, що постійне перебування працівників організації у таких місцях неможливе, бо суперечить правилам. «Перебувати там 24/7 ми не можемо. […] Так само з української сторони ми відвідуємо місця, де утримують російських військовополонених, але ми не перебуваємо там 24/7. І перед тим, як туди потрапити, ми подаємо запит», – порівняв Власенко ситуацію з українськими та російськими полоненими.

У випадку відмови з боку рашистів, Червоний Хрест не може нічого вдіяти: «Якщо нам відмовляють, ми не можемо потрапити. Розумієте, що в СІЗО або в місцях утримання під вартою, ми не можемо відкрити двері і самовільно туди потрапити».

Відповідаючи на питання журналіста «Чому це не було винесено на загал?», речник Міжнародного комітету Червоного Хреста заявив, що такими є правила, напрацьовані в процесі роботи. Тому організація ніколи цього не робить, а веде переговори зі сторонами конфліктів конфіденційно.

Завдяки цим правилам, зазначив Власенко, представники Червоного Хреста змогли потрапити у тюрми, які контролювали такі терористичні організації, як «Ісламська держава» та «Талібан» (але у концтабір в Оленівці, контрольований рашистами, не змогли потрапити, не рахуючи одного дуже короткотермінового візиту – ред.).

«Ця конфіденційність нам дає можливість зробити більше, ніж якщо публічно ми це зробимо», – переконує Олександр Власенко, пояснюючи, що розголошення подібної інформації відбувається тоді, коли уже немає жодних шансів на усіх.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.