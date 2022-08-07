У Оленівці були, але лише раз: як виправдовується Червоний Хрест

Речник Червоного Хреста відмовляється розповідати, чому росіяни не пускали представників організації у Оленівку

Представники гуманітарної організації привезли до концтабору з українськими полоненими воду

Працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали колонію в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені одного разу. Про це у інтерв’ю виданню НВ заявив речник організації Олександр Власенко.

За його словами, цей візит мав місце через два-три дні після того, як до колонії привезли українських військових. Це була дуже короткотермінова поїздка, але, запевнив Власенко, «на той момент цього було більш-менш достатньо, щоб подивитися умови, в яких тих людей розмістили».

Представники Червоного Хреста привезли до Оленівки цистерни з питною водою, це була головна мета першого, ознайомчого, як зазначив речник організації, візиту. Втім, більше жодного разу працівники цієї гуманітарної організації не бували у колонії.

Причину Олександр Власенко назвав коротко: «Більше нам не давали дозволу туди потрапити». На питання, як рашисти пояснили свою відмову, речник Міжнародного комітету Червоного Хреста взагалі відмовився відповідати, заявивши, що це є конфіденційна інформація, яку він не може оприлюднювати.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.