Члени російського Червоного Хреста відкрито підтримують нинішню агресію РФ та агітують росіян йти на війну проти України

Російський Червоний Хрест роздає українцям, які вимушено опинилися на території країни-агресорки або були депортовані, речі з символікою війни «Z» та портретами Путіна. Про це пише російське видання «Верстка».

Громадяни України скаржаться, що крім чашок з лицем диктатора та буквою «Z», більше не отримали від РЧХ нічого. Хіба що – хамство працівників та відмову у допомозі.

«Якось ми з іншими волонтерами допомагали українцям розбирати гуманітарну допомогу, яку вони отримали від Червоного Хреста. Серед речей ми знайшли кружки з Путіним, футболки з ним та з літерою Z», – розповідає волонтерка із Твері Валентина.

Жінка вважає, що привозити людям предмети із символом «спецоперації», через яку вони втратили домівки, – жорстоко та неетично. Волонтерка розповідає, що робота в організації влаштовано «за принципом несистематизованої байдужості».

«Мешканці Маріуполя дзвонили туди (у РЧХ. – Ред.) Запитували, чи є підтримка для новоприбулих. Після цього прийшли співробітники Червоного Хреста та накричали на них. Вони взагалі постійно кричать. Кажуть: «Навіщо ви влаштовуєте скандали?«, «Вимагаєте занадто багато« і так далі» – зазначає волонтерка Валентина.

Кремль хоче повністю ізолювати українців, а тому блокує доступ до них незалежних волонтерів, які не підпорядковуються російській державі. За словами Валентини, безперешкодно мали доступ до пунктів розміщення біженців волонтери, пов'язані з партією «Єдина Росія», або РПЦ.

Статут Міжнародного Червоного Хреста забороняє національним організаціям, які беруть участь у русі, приймати будь-яку сторону під час воєнних конфліктів. Однак члени російського Червоного Хреста відкрито підтримують нинішню агресію РФ та агітують росіян йти на війну проти України.

Наприклад, голова кіровського регіонального відділення Червоного Хреста Юрій Басманов входить в організації «Бойове братство» та «Союз добровольців Донбасу», які активно запрошують своїх земляків воювати на території України.

Також відомо, що деякі регіональні відділення РКК надсилають гуманітарні вантажі російським військовим.

У пресслужбі Міжнародного комітету Червоного Хреста сказали, що якщо учасники РЧХ демонструють якимось чином свої політичні погляди, інші організації нічого з цим вдіяти не можуть, оскільки відносини між учасниками руху горизонтальні.

Журналісти пояснюють, що РЧХ залишається учасником Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Туди входить і Міжнародний комітет Червоного Хреста. Але ці організації не є одним цілим, і жодна з них не підкоряється іншій.

Проте від Міжнародного комітету Червоного Хреста російська організація отримала від них близько 900 тисяч швейцарських франків на допомогу українським біженцям. Сама організація РЧХ заявила, що виплачує українцям матеріальну допомогу. Проте опитані виданням громадяни України, які опинилися в РФ, кажуть, що не змогли отримати гроші.

У виданні наголошують, що у минулому РЧХ не раз ставав учасником скандалів, пов'язаних із розподілом гуманітарної допомоги.

Також відомо, що Федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця брала участь у незаконному «переселенні» українців із Донецької та Луганської областей до Росії.