Про кого насправді опікується Червоний Хрест

Історія благодійної організації має багато чорних плям

Коли здається, що Міжнародний комітет Червоного Хреста пробиває дно, він його пробиває ще раз. Виявляється, що зв’язку з Оленівкою у них не було. А зараз і взагалі Росія не пускає. Зате на зустрічі їхнього великого боса з Путіним час був, як і на відкриття гетто для українців в Ростові-на-Дону.

З огляду на це я щиро пишаюсь, що після перших скандалів я просила усіх закордонних українців, великі наші спільноті і наших людей, які працюють у великих закордонних компаніях не скидати кошти на цих трутнів. А краще дати їх «Повернись живим», надійним малим ініціативам, які їздили замість МКЧХ на самий край пекла і ще напряму працювати із постраждалими громадами.

Коли я хочу матюкнутись в сторону МКЧХ, я видихаю і згадую їхню історію.

Видихаю і згадую, як МКЧХ брав участь у постановках СС, щоб показати Терезієнштадт зразковим табором для євреїв. Таким, що діти в оркестрі грають, сім’ї разом у камерах живуть. І загалом катаються як сир в маслі. Але коли данська делегація поїхала – всіх цих євреїв, яких змусили брати участь у виставі, було вбито. Саме тут загинув німецький олімпієць-гімнаст Альберт Флатов і його брат. Альберт не пішов на співпрацю з Гітлером. Саме тут сидів наш військовик, сотник УНР єврейського походження Семен Якерсон – жаль, що про нього нинішні українці так мало знають. Це ламає міфи, що за українську державу боролись виключно «укронацисти» типу Петлюри і Бандери. Ага! Саме тут сидів внук Володимира Антоновича Марко – він вижив і став прекрасним дослідником наших громадських рухів і аристократії.

Про атмосферу концтаборів під егідою МКЧХ добре написав відомий психолог і філософ Віктор Франкл. Він був в’язнем Терезієнштадту. А потім у Аушвіц. Уже там загинули його батьки. Ще в одному таборі вбили його дружину. Віктор проніс внутрішній стержень, легкість попри все і написав книгу, яку варто прочитати всім. Він одружився ще раз, у нього народилась чудова донька психолог.

Або Маунтгаузен. Ще один страшний концтабір. Освальд Поль, його батько-засновник був не лише діячем СС, а й керівником німецького ЧХ. Відома історія швейцарського волонтера Луі Хефлігера, який поїхав з місією і випадково знайшов підземні копальні із десятками тисяч мучеників, яких готували до знищення. Він повідомив про це американців і вони звільнили цих людей. Але Червоний Хрест звинуватив волонтера у порушенні правил, що він типу повідомив союзників про цих нещасних в’язнів за кілька днів до дати страти! Ці бюрократичні покидьки двічі збивали його з Нобелівської премії миру, хоча самі отримали її в 1944. Реабілітували Луі лише в 1990, за три роки до смерті. А Освальда Поля таки повісили після Нюрнберзького процесу. Така доля очільника Червоного Хреста часів Третього рейху.

Це все, що треба знати про МКЧХ і їх піклування про людей.