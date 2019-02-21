Батько Гандзюк заявив, що боїться за своє життя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З моменту попереднього засідання багато свідків стали отримувати погрози, зазначив батько Гандзюк

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк побоюється за своє життя.

Віктор Гандзюк зазначив, що підтримує апеляційну скаргу ГПУ, яка просить суд обрати підозрюваному у вбивстві голові Херсонської облради Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді взяття під варту, і не підтримує адвокатів Мангера, які просять суд взагалі скасувати йому запобіжний захід.

«Я вважаю, що Мангер винний. І так вважала Катя. Вона завжди це говорила, підозрювала Мангера і мала для цього певні підстави. Перебуваючи на свободі, Мангер впливає на слідство, вдається до залякування свідків. І з моменту попереднього судового засідання я особисто став отримувати незрозумілі дзвінки на стаціонарний та мобільний телефони. З моменту попереднього засідання багато свідків стали отримувати погрози. Вони бояться свідчити далі, бояться за свою безпеку. А деякі готові відмовитися від свідчень. Боюся за свою безпеку і я», - сказав він.

Раніше Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. За версією слідства, він причетний до замовного вбивства з особливою жорстокістю.

15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.

Як повідомлялося, 21 лютого суд розгляне скаргу захисту на запобіжний захід Мангеру.

Джерело: УНІАН