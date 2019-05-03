Батько Гандзюк звинуватив Луценка в оприлюдненні протоколів судово-медичного дослідження



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Батько Катерини Гандзюк Віктор Фото: hromadske.ua

Віктор Гандзюк: Я не хочу, щоб півсвіту читало, який у Каті був мозок, печінка, нирки. Я маю на це право. Це аморально, дико, неприпустимо

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка в оприлюдненні протоколів судово-медичного дослідження тіла доньки.

«Я не хочу, щоб півсвіту читало, який у Каті був мозок, печінка, нирки. Я маю на це право. Це аморально, дико, неприпустимо. Автори «зливу» пани Луценко та Черевко. Не папараці, не журналюги-авантюристи, а генеральний прокурор країни та його помічник», – заявив Віктор Гандзюк у Facebook.

Він додав, що планує позиватися до суду за завдання моральної шкоди. А також засудив зміну кваліфікації справи доньки – з убивства на завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

«Я лікар, я багато років займаюся лікуванням ран і я скажу вам, що шансів врятувати Катю від такого опіку було менше, ніж після вогнепального поранення. Ви пишете, що все пояснили батькам. Це неправда», – написав Гандзюк, звертаючись до прокурора у справі вбивства активістки Володимира Парового.

Таким чином він прокоментував інтерв'ю Парового виданню «Цензор.Нет», де прокурор обстоював зміну кваліфікації та стверджував, що пояснив позицію Генеральної прокуратури батькам покійної.

Нагадаємо, одного із фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський районний суд Києва відпустив під домашній арешт. Він буде змушений носити електронний браслет.

Раніше Генеральна прокуратура України змінила підозру голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, у зв'язку із наявними у слідства підставами.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

Джерело: Gazeta.ua