«Гори в пеклі»: будинок Луценка пікетували через пом'якшення підозри Мангеру



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До будинку Луценка прийшли невдоволені пом'якшенням підозр у справі Гандзюк Фото: Громадське

Акція тривала півгодини, були присутні співробітники поліції

Активісти влаштували акцію під будинком генпрокурора Юрія Луценка через пом'якшення Генпрокуратурою підозр фігурантам у справі вбивства Катерини Гандзюк.

На акції були присутні близько 100 людей. Ініціювали акцію представники руху «Хто замовив Катю Гандзюк».

Долучилися, за словами організаторів, «усі небайдужі».

Водночас, серед присутніх були помітні декілька людей з шевронами праворадикальної організації С14.

Демонстранти приїхали запитати, хто замовив Катю Гандзюк. Вимагали аби Луценко вийшов і пояснив перекваліфікацію підозри.

Під час акції петарди кидали за паркан до дому, палили фаєри та кричали«ганьба Луценку»,«Луценко виходь».

Акцію зібралися продовжувати вже під будівлею Генпрокуратури.

Нагадаємо, 24 квітня голові Херсонської обласної ради прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк. Тепер ідеться про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу — замовленні побиття. Це передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві, що передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Джерело: Громадське