У Генпрокуратурі роз'яснили зміну підозри Мангеру



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Голова Херсонської облради Владислав Мангер Фото: radiosvoboda.org

Слідство здобуло нові докази у справі вбивства Гандзюк

Генеральна прокуратура України змінила підозу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який є фігурантом у справі вбивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, у зв'язку із наявними у слідства підставами. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook.

Зокрема, за його словами, Мангеру змінено підозру на ч.3 ст. 27 (організація злочину) та ч.2 ст. 27 (виконавець злочину), ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

«Підозру змінено, виходячи із здобутих доказів та наявних у слідства підстав», - зазначив Лисенко на своїй сторінці у Facebook, не уточнивш деталей.

Крім того, як він пояснив, у зв'язку з отриманням нових викриваючих доказів змінено підозру ще п'ятьом обвинуваченим у цій справі - В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу, Микиті Грабчуку та Сергієві Торбіну. Їм підозру змінено на на ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб) та ч.2 ст.121 КК Українни.

«Ще одного фігуранта у справі Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський райсуд м. Києва залишив під вартою. Хід слідства узгоджується з рідними та адвокатами загиблої», - додав речник ГПУ.

Нагадаємо, 24 квітня голові Херсонської обласної ради прокуратура оголосила нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк. Тепер ідеться про статтю 121 ч. 2 Кримінального кодексу — замовленні побиття. Це передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Раніше Мангера обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві, що передбачало позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що 12 квітня Мангер вийшов на роботу.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу. 6 березня суд відсторонив Мангера з посади на місяць.

11 березня з Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.