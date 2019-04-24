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    Батько Катерини Гандзюк заявив про шокуючу безпорадність держави

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    <p>За словами батька вбитої активістки, Катерина Гандзюк була &laquo;невигідною, страшною для корупціонерів&raquo;</p> - Батько Катерини Гандзюк заявив про шокуючу безпорадність держави

    За словами батька вбитої активістки, Катерина Гандзюк була «невигідною, страшною для корупціонерів»

    «Слідство саботується і саботувалося з перших днів. Ніхто не поніс покарання», - сказав Віктор Гандзюк, виступаючи у посольстві США в Україні

    Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк заявив, що слідство у справі вбивства його доньки «саботується і саботувалося з перших днів».

    Про це Віктор Гандзюк сказав 24 квітня на церемонії нагородження премією «Жінки відваги» в посольстві США в Україні.

    За словами батька вбитої активістки, Катерина була «невигідною, страшною для корупціонерів».

    «Слідство саботується і саботувалося з перших днів. Ніхто не поніс покарання. Слідство не доведено до кінця», - зазначив Віктор Гандзюк.

    Він підкреслив, що «вже півроку Каті немає серед нас».

    «Ми не думали, що настільки безпорадною буде держава, прокуратура, поліція, суди. Все що робилося, робилося завдяки активістам», - зауважив батько Катерини Гандзюк.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

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