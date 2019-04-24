Батько Катерини Гандзюк заявив про шокуючу безпорадність держави



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За словами батька вбитої активістки, Катерина Гандзюк була «невигідною, страшною для корупціонерів»

«Слідство саботується і саботувалося з перших днів. Ніхто не поніс покарання», - сказав Віктор Гандзюк, виступаючи у посольстві США в Україні

Батько херсонської активістки Катерини Гандзюк заявив, що слідство у справі вбивства його доньки «саботується і саботувалося з перших днів».

Про це Віктор Гандзюк сказав 24 квітня на церемонії нагородження премією «Жінки відваги» в посольстві США в Україні.

За словами батька вбитої активістки, Катерина була «невигідною, страшною для корупціонерів».

«Слідство саботується і саботувалося з перших днів. Ніхто не поніс покарання. Слідство не доведено до кінця», - зазначив Віктор Гандзюк.

Він підкреслив, що «вже півроку Каті немає серед нас».

«Ми не думали, що настільки безпорадною буде держава, прокуратура, поліція, суди. Все що робилося, робилося завдяки активістам», - зауважив батько Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.